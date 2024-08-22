Сторонник BLM и однополых браков*: что известно о новом кандидате в вице-президенты США

Губернатор Миннесоты Тим Уолц 21 августа дал официальное согласие на выдвижение в вице-президенты в тандеме с Камалой Харрис, кандидатом в президенты США от демократов, сообщает ТАСС. Уолц не был широко известен за пределами Миннесоты до того момента, как Харрис выбрала его в качестве своего напарника.

От учителя до вице-президента

Харрис рассказала, что была впечатлена достижениями 60-летнего Уолца в качестве губернатора и конгрессмена - и тем, какой фурор он произвел на телевидении, высмеивая кандидата от республиканцев Дональда Трампа и его напарника, сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса.

Уроженец Небраски Уолц был учителем географии и помощником футбольного тренера в средней школе на юге Миннесоты, прежде чем баллотироваться в Конгресс в 2006 году. Его знали как центриста, известного своей работой с проблемами ветеранов. Уолц впервые стал губернатором в 2018 году и был переизбран в 2022-м на выборах, предоставивших демократам полный контроль над правительством штата.

Уолц и его законодатели приняли ряд мер в штате. В частности, за время работы удалось легализовать аборты, употребление марихуаны, а также поддержку на законодательном уровне ЛГБТ*-браков. Кроме того, политик поддерживал движение Black Lives Matter.

Также команда губернатора увеличила помощь семьям, включая бесплатные школьные обеды для всех учеников, новые налоговые льготы для семей с детьми и оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам и по болезни.

Республиканцы утверждают, что на посту губернатора Уолц «резко повернул влево». Также они заявляют, что он слишком медленно действовал на фоне беспорядков после убийства Джорджа Флойда полицейским Миннеаполиса в 2020 году. Позже в том же году Уолц инициировал ряд полицейских реформ, запретив удушающие приемы и предоставив сотрудникам полиции бесплатные услуги по охране психического здоровья.

Военная служба

Ради политической карьеры Уолц уволился из Национальной гвардии Миннесоты в 2005 году, отслужив 24 года. Республиканцы критикуют это увольнение, отмечая, что Уолц знал, что его подразделение может быть отправлено в Ирак.

Еще один спорный момент в службе Уолца связан с его званием. Он дослужился до старшего сержант-майора - это одно из высших званий в американской армии. Однако он продержался в этом звании меньше года и вышел в отставку до выполнения ряда требований, поэтому в самом конце его понизили до старшего сержанта. При этом на протяжении многих лет Уолц называл себя именно сержант-майором. Это звание сначала использовал и предвыборный штаб Харрис.

Семья и неприятная история

С 1994 года политик женат на Гвен Уолц, учительнице английского языка. У супругов двое детей - 23-летняя дочь и 17-летний сын. Дочь пары родилась после семи лет борьбы с бесплодием, поэтому Уолц решительно выступает против ограничений на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Его образ семьянина со Среднего Запада стал ключевой частью его имиджа в ходе совместной предвыборной кампании с Харрис.

Forbes оценивает капитал Уолца чуть более чем в один миллион долларов, что делает его значительно менее богатым, чем Харрис (восемь миллионов), Вэнс (десять миллионов) и Трамп (4,7 миллиарда долларов). Уолц провел большую часть своей жизни на государственной службе, поэтому основная часть его богатства формируется за счет государственных пенсий.

Опросы показывают, что избиратели более позитивно настроены по отношению к Уолцу, чем к напарнику Трампа Вэнсу, поэтому республиканцы ищут способы снизить популярность демократов. В Республиканской партии активно обсуждают арест Уолца в 1995 году за вождение в нетрезвом виде и последующее искажение информации об этом.

В начале его политической карьеры предвыборная команда Уолца предоставила ложные данные об этом случае, заявив, что обвинение было снято и что Уолц не прошел тест на трезвость из-за своей глухоты. Позже Уолц признал вину и заявил, что бросил пить после ареста.

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