В США запереживали из-за атаки ВСУ на Курскую область

Неназванные американские чиновники переживают за Вооруженные силы Украины (ВСУ) и их снабжение из-за их атаки на Курскую область. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По словам источников, есть риск перегрузки путей снабжения Украины на фоне того, что она пытается поддерживать войска, сражающиеся на территории России, а также отражать российские наступления, это «вызывает беспокойство».

Кроме того, собеседники телеканала пожаловались, что цели нападения ВСУ на Курскую область все еще не ясны.

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Украина нанесла массированный удар по Курской области 6 августа. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным, известным на 21 августа, жертвами вторжения стали 30 мирных жителей, еще более 140 человек пострадали.