Мужчину экстрадировали в США по обвинению в экспорте авиадеталей в Россию

Гражданина Латвии 55-летнего Олега Чистякова экстрадировали в США по обвинению в незаконном экспорте авиационных деталей в Россию вопреки санкциям. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, а также штраф в размере одного миллиона долларов, сообщается на сайте американского министерства юстиций.

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«Чистяков вступил в заговор с гражданами США Кириллом Буяновским и Дугласом Эдвардом Робертсоном с целью сбыта, ремонта и поставок американского авиационного оборудования клиентам в России», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Латвийца подозревают в сговоре, нарушении Закона о реформе экспортного контроля, контрабанде и отмывании денег. Работая из Латвии, он через свою компанию RosAero FZC, зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сотрудничал с американской компанией KanRus Буяновского и Робертсона в обход экспортного законодательства США. Закупки у американских компаний производились для конечных покупателей в России.

Подельники пытались скрыть свою деятельность с помощью поддельных счетов-фактур, они переправляли товары через другие страны и использовали банковские счета, открытые в государствах-посредниках. Буяновского и Робертсона задержали в марте 2023 года, они признали вину.

Ранее Греция экстрадировала гражданина Болгарии в США, который был арестован по обвинению в создании преступной группы, занимавшейся контрабандой товаров американского производства в Россию. По версии следствия, он участвовал в закупке чувствительных радиационно устойчивых интегральных схем для РФ.