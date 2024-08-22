Пока вы спали: новые санкции ЕС и победа Трампа на «президентских выборах» Маска

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Пакеты на старте: ЕС разрабатывает новые антироссийские санкции

Европейский союз готовит новые санкции против Москвы, сообщают «Известия» со ссылкой на Еврокомиссию.

Там не стали уточнить, о каких именно ограничениях идет речь. Однако в Европарламенте считают, что антироссийские санкции могут затронуть, в частности, металлургический сектор.

Не исключено, что ЕС решится на отмену существующих квот, которые позволяют европейским компаниям закупать жизненно важное сырье из России.

Трамп победил на "президентских выборах" Маска в соцсети Х

Бывший американский лидер Дональд Трамп победил вице-президента США Камалу Харрис на «президентских выборах», устроенных миллиардером Илоном Маском в соцсети Х, сообщает РИА Новости.

Бизнесмен на своей странице в соцсети предложил пользователям выбрать, за кого они проголосуют: за Трампа или за Харрис.

Согласно результатам, уровень поддержки Трампа среди пользователей соцсети Х составляет 73,2%, а набрала 26,8% от общего количества голосов.

В опросе приняли участие чуть менее 6 млн пользователей.

Маск понадеялся, что миллионы людей получат мозговой имплант Neuralink

Бизнесмен из США Илон Маск выразил надежду, что уже в течение десяти лет миллионы людей могут стать обладателями мозгового импланта Neuralink, сообщает РИА Новости.

«Если все пойдет хорошо, то в течение нескольких лет с Neuralink будут сотни людей, возможно, десятки тысяч в течение пяти лет, миллионы в течение десяти лет», — заявил миллиардер.

В январе 2024 года Маск сообщил, что первый в мире человек получил мозговой имплант. Им стал 29-летний Ноланд Арбо, который оказался полностью парализован в результате несчастного случая.

В Госдуме предложили ужесточить ответственность за нарушения артистов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил считать правонарушение артистов, совершенное под камерами, отягчающим обстоятельством, сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, у публичных лиц, артистов, шоуменов должна быть повышенная ответственность за нарушение общественной безопасности. Медийные люди должны всегда понимать, что их нарушение кратно хуже аналогичного нарушения простого гражданина.

Хамзаев отметил, что когда «звезды» и представители шоу-бизнеса осознанно совершают нарушения под камеры, то за это должна быть дополнительная ответственность.

В США готовятся новые обыски в домах американцев, сотрудничающих с российскими СМИ

Американские власти готовятся провести новые обыски в домах граждан, которые сотрудничают с российскими СМИ, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на New York Times.

Министерство юстиции намерено противостоять «операциям Кремля по оказанию влияния» на американское общество перед президентскими выборами. Следователи ищут возможные нарушения санкций и закона о раскрытии лоббистской деятельности для иностранных правительств.

Ведомство начало масштабное расследование. Скоро ожидаются новые обыски в домах американцев, сотрудничающих с российскими СМИ.