В Норвегии заявили, что НАТО провоцирует начало третьей мировой

Помогая украинским войскам в ходе вторжения в Курскую область, НАТО провоцирует начало третьей мировой войны, считает норвежский профессор Гленн Дизен. Об этом ученый заявил в эфире YouTube-канала Syriana Analysis.

© РИА Новости

«Мы видим, что продолжается постепенная эскалация, и это прямо продемонстрировал (президент Украины Владимир) Зеленский», — сказал эксперт.

Дизен также отметил, что в ФРГ и Великобритании задумались о том, чтобы поставить еще больше оружия Украине на фоне атаки на Курскую область.

Стало известно об планах НАТО разместить войска в Финляндии

Утром 6 августа военные Вооруженных сил Украины пересекли границу и попытались зайти вглубь региона. Спустя два дня министерство обороны РФ сообщило, что сражения идут в Кореневском и Суджанском районах. Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине за нападение на приграничный регион.

Ранее сообщалось, что российский самолет Су-34 ночью сбросил на позиции ВСУ в Курской области бомбы ФАБ-500.