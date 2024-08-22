Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области входила в план Германии по наступлению на Россию, утверждает «Военная тайна с Игорем Прокопенко» на телеканале РЕН ТВ.

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Телепрограмма ссылается на немецкие СМИ, опубликовавшие секретный документ бундесвера под названием «Оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО», в котором Россия значится главным противником. Он предусматривает переброску Германией как «узлового пункта» 800 тысяч военнослужащих на восток и их снабжение.

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По словам источников, близких к офису президента Украины, атака ВСУ на Курскую область была лишь разведкой боем, а также частью большого плана Берлина по гипотетическому наступлению на территорию России, за основу которого, предположительно, была взята операция вермахта «Цитадель».