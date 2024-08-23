Харрис объявила о согласии баллотироваться на пост президента от демократов

Вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис объявила о согласии баллотироваться на пост президента от Демократической партии.

Об этом информирует ТАСС.

В США недовольны стратегией молчания Камалы Харрис

Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолц официально объявил о согласии баллотироваться на пост вице-президента США от Демократической партии.

Также член палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси заявила, что Харрис в случае победы на выборах главы государства усилит внимание к Азиатско-Тихоокеанскому региону.