Демократы захотели уменьшить влияние Пелоси в партии

Демократы в США планируют найти способы уменьшить влияние экс-спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в партии после президентских выборов в ноябре. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

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Отмечается, что группа демократов, в том числе представители партии из окружения главы США Джо Байдена, «крайне недовольны Пелоси из-за ее кампании общественного давления с целью вытеснения Байдена из предвыборной гонки».

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The Washington Post уточняет, что задача по снижению влияния Пелоси в партии — «невыполнима и рискованна», учитывая ее статус среди демократов. Однако, как рассказали изданию источники, чиновники «могут попытаться нацелиться» на ее дочь Кристин Пелоси, которая, предположительно, рассматривает возможность баллотироваться на место своей матери в Палате представителей, когда та решит окончательно уйти в отставку.

Ранее канал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Пелоси сыграла ключевую роль в решении действующего президента о снятии своей кандидатуры с выборов.