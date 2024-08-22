Трамп победил на «президентских выборах» Маска в соцсети Х

Бывший американский лидер Дональд Трамп победил вице-президента США Камалу Харрис в опросе, устроенном американским предпринимателем Илоном Маском в соцсети Х, сообщает РИА Новости.

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Миллиардер на своей странице предложил пользователям выбрать, за кого они проголосуют: за Трампа или за Харрис. Согласно окончательным результатам, уровень поддержки Трампа среди пользователей соцсети Х составляет 73,2%. Харрис набрала 26,8% от общего количества голосов.

Маск в соцсети Х устроил "президентские выборы", пока лидирует Трамп

В опросе приняли участие более 5,8 миллиона пользователей.