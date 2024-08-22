Трамп победил на «президентских выборах» Маска в соцсети Х
Бывший американский лидер Дональд Трамп победил вице-президента США Камалу Харрис в опросе, устроенном американским предпринимателем Илоном Маском в соцсети Х, сообщает РИА Новости.
Миллиардер на своей странице предложил пользователям выбрать, за кого они проголосуют: за Трампа или за Харрис. Согласно окончательным результатам, уровень поддержки Трампа среди пользователей соцсети Х составляет 73,2%. Харрис набрала 26,8% от общего количества голосов.
Маск в соцсети Х устроил "президентские выборы", пока лидирует Трамп
В опросе приняли участие более 5,8 миллиона пользователей.