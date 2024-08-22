СМИ: в США пройдут обыски против сотрудничающих с российскими СМИ

Американские власти собираются провести новые обыски в домах граждан США, которые связаны с российскими СМИ, сообщает газета New York Times со ссылкой на собственные источники.

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Обыски будут проходить в рамках «масштабного уголовного расследования», предпринятого Минюстом США для противодействия «операциям Кремля по оказанию влияния» на американское общество перед ноябрьскими выборами, говорится в материале.

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При этом за обысками могут последовать уголовные обвинения. В качестве примера работы Минюста приводятся обыски, проведенные в доме американского политолога и ведущего Первого канала Дмитрия Саймса и дома у бывшего разведчика США Скотта Риттера.

ФБР в доме Саймса появились 16 августа, когда тот находился за пределами США. По данным представителя бюро, мероприятие было санкционировано судом. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал подобное проявлением «тотальной цензуры» со стороны американских властей на фоне президентской кампании.