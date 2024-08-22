Наместника Киево-Печерской лавры из суда отправили в больницу

Наместника Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Павла (Лебедя) госпитализировали во время судебного заседания над ним. Об этом сообщает Telegram-канал УПЦ.

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По имеющейся информации, во время заседания в Печерском районном суде Киева митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому стало плохо, в результате чего ему были вынуждены вызвать скорую помощь. Медики оказали архиерею первую помощь, а затем отвезли его в больницу.

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У митрополита Павла имеются серьезные проблемы с сердцем. В прошлом году у него произошел острый инфаркт миокарда.

До этого сообщалось, что национальный заповедник «Киево-Печерская лавра», который действует от имени министерства культуры Украины, опечатал храм на территории обители и выгнал из него монахов канонической Украинской православной церкви.

30 апреля сообщалось, что суд в Киеве постановил снять электронный браслет с наместника Киево-Печерской лавры Павла.

Ранее украинская полиция обвинила настоятеля храма УПЦ в том, что он «восхвалял Путина».