Белый дом не стал комментировать сообщения о поставках Киеву крылатых ракет

В Совете национальной безопасности администрации США отказались комментировать сообщения СМИ о том, что Белый дом рассматривает возможность поставки Киеву крылатых ракет большой дальности, сообщает РИА Новости.

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«Не думаю, что у нас будет комментарий по этому поводу», – заявил представитель Совета.

Трамп заявил об отсутствии у США боеприпасов из-за поддержки Украины

Ранее СМИ сообщали, что администрация президента Джо Байдена открыта для поставок Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, однако окончательное решение еще не принято.