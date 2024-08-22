Условие прекращения конфликта на Украине раскрыли

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах постарается прекратить конфликт на Украине. Такое мнение выразил сопредседатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джейми Раскин в беседе с РИА Новости.

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По его словам, одним из условий завершения конфликта на Украине является избрание Трампа на пост главы Белого дома. Раскин отметил, что представитель Республиканской партии способен прекратить боевые действия.

Трамп дал обещание по вопросу украинского конфликта

«Несомненно, он так и сделает», — ответил Раскин на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп заявил, что у США закончились боеприпасы из-за военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) и другим союзникам.