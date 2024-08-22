Украинские власти намерены этой осенью подготовить почву для возможных переговоров с Россией. Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на источник, «близкий к Зеленскому».

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По данным источника, Киев стремится «начать разговор с Россией» и обсудить обмен пленными по принципу «все на всех». Также на Украине планируется провести переговоры о продовольственной и ядерной безопасности.

Зеленский рассказал, что в Курской области продолжается «боевая работа»

Ранее американский военный аналитик Марк Слебода заявил, что украинский конфликт закончится капитуляцией Киева, а не переговорами, так как власти этой страны предприняли атаку на Курскую область.