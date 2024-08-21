МИД Казахстана ответил на критику Лукашенко

Ранее президент Белоруссии заявил, что Казахстан и ещё несколько стран СНГ хотят от России «чего-то взять, а взамен ничего не дать».

«Это время недалеко, когда придёте еще к той же России и будете просить поддержки и помощи», — сказал Лукашенко.

В визите Путина в Азербайджан увидели вызов для США