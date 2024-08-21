МИД Казахстана ответил на критику Лукашенко

МИД Казахстана ответил на критику Александра Лукашенко
Ранее президент Белоруссии заявил, что Казахстан и ещё несколько стран СНГ хотят от России «чего-то взять, а взамен ничего не дать».
«Это время недалеко, когда придёте еще к той же России и будете просить поддержки и помощи», — сказал Лукашенко.
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«Казахстан проводит сбалансированную и миролюбивую внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Наша страна убеждена, что все разногласия должны решаться политическими и дипломатическими путями», — сказал замминистра иностранных дел Мурат Нуртлеу на встрече с белорусским послом Павлом Утюпиным.