$91.69+0.99101.95+1.75
Почта

МИД Казахстана ответил на критику Александра Лукашенко

Ранее президент Белоруссии заявил, что Казахстан и ещё несколько стран СНГ хотят от России «чего-то взять, а взамен ничего не дать».

МИД Казахстана ответил на критику Лукашенко
© РИА Новости
«Это время недалеко, когда придёте еще к той же России и будете просить поддержки и помощи», — сказал Лукашенко.

В визите Путина в Азербайджан увидели вызов для США

«Казахстан проводит сбалансированную и миролюбивую внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Наша страна убеждена, что все разногласия должны решаться политическими и дипломатическими путями», — сказал замминистра иностранных дел Мурат Нуртлеу на встрече с белорусским послом Павлом Утюпиным.
В мире
Мурат Нуртлеу
Александр Лукашенко
Владимир Путин
ООН