В Грузии пригрозили партии Саакашвили Нюрнбергским процессом

Глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили пригрозил оппозиционной партии бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Нюрнбергским процессом после осенних парламентских выборов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, что парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.

По словам Иванишвили, они должны «стать Нюрнбергским процессом над "Единым национальным движением", где конституционное большинство грузинского народа вынесет правильный приговор этому единству, не имеющих родины, иностранной агентуры и готовой подписаться на все антигосударственные задания».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в случае победы «Грузинской мечты» на выборах, партию Саакашвили объявят неконституционной.