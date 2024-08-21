Глава МАГАТЭ подтвердил свой приезд на Курскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил, что собирается приехать на Курскую АЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

По словам Гросси, он посетит Курскую область уже на следующей неделе. Уточняется, что глава МАГАТЭ указал на близость украинской артиллерии к Курской АЭС — во время визита он собирается выяснить, совершались ли против электростанции атаки.

«Гросси заявил, что посетит Курскую АЭС на следующей неделе, чтобы побеседовать с ее руководством и определить, совершались ли против нее атаки. Он также хочет оценить состояние внешнего электроснабжения и пути подъезда к станции, упомянув о недавнем уничтожении Украиной мостов через реку Сейм», — сообщает источник.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Гросси может приехать на Курскую атомную электростанцию уже в августе.