Зеленский рассказал о ходе операции ВСУ в Курской области

Владимир Зеленский в традиционном обращении к нации рассказал, что в Курской области украинские формирования продолжают «боевую работу, делают шаги». Он добавил, что ВСУ «контролируют определенные районы», пишет «Московский комсомолец».

Украинский лидер отметил, что главком ВСУ Александр Сырский ежедневно докладывает ему о положении на фронте. Он пояснил, что власти Украины «понимают шаги противника и усиливаются».

Три горячие точки образовались в Курской области

Зеленский в обращении также в очередной раз поднял тему военной помощи со стороны Вашингтона и Брюсселя. Для Киева важно, подчеркнул он, чтобы «партнеры реально выполняли обязательства».

Во вторник, 20 августа, украинский лидер сообщил, что на Торецком и Покровском направлениях — «сложная ситуация» для ВСУ.