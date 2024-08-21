Стало известно о планах Кеннеди-младшего выйти из президентской гонки

Независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший планирует выйти из президентской гонки к концу этой недели, чтобы поддержать Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

«Кеннеди-младший планирует выйти из президентской гонки до конца этой недели. Он планирует поддержать Дональда Трампа», — сообщили собеседники телеканала.

При этом на прямой вопрос ABC News о том, поддержит ли он Трампа, Кеннеди-младший не стал ни подтверждать, ни опровергать это.

По словам источников телеканала, окончательное решение еще не принято, однако он планирует выступить с обращением 23 августа.

В ABC News отметили, что Трамп ранее заявил, что в случае победы на президентских выборах хотел бы видеть Кеннеди-младшего в своей администрации.