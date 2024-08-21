Молдавская партия выдвинет Майю Санду кандидатом в президенты

Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» планирует официально выдвинуть действующего президента страны Майю Санду кандидатом на следующие выборы главы государства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

При этом Центральная избирательная комиссия Молдавии уже запустила регистрацию кандидатов в президенты. Всем инициативным группам придется собрать 15000-25000 подписей, которые должны быть распределены по половине административных единиц страны. Официальное выдвижение Санду запланировано на четверг.

«В четверг, 22 августа, состоится заседание по созданию инициативной группы для сбора подписей и выдвижения кандидатуры Майи Санду на президентские выборы», — рассказали в пресс-службе.

Ранее канцлер Германии заверил Молдавию в поддержке ее вступления в Евросоюз.