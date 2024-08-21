В визите Путина в Азербайджан увидели вызов для США

Упрочение связей с Азербайджаном — один из важных элементов закавказской стратегии президента России Владимира Путина, пояснил обозреватель Джейрар Диб в статье для Al Jazeera. Он подчеркнул, что фактически этой поездкой глава государства бросает вызов Соединенным Штатам.

Владимир Путин в воскресенье, 18 августа, прилетел в столицу Азербайджана Баку с официальным двухдневным государственным визитом. Российский лидер встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым в его резиденции «Загульба» на берегу Каспийского моря.

В США встревожились из-за одной фразы Путина

Соединенные Штаты считают, что Каспийский регион богат источниками энергии, особенно природным газом, а его расположение имеет стратегическое значение. В связи с этим, уточнил эксперт, они желают упрочить свое присутствие в регионе.

Кроме того, Вашингтон желает нанести удар по китайскому проекту «Один пояс — один путь» и поссорить Азербайджан с Ираном.

По оценке автора статьи, ключевыми целями Москвы в регионе являются: решение газового вопроса, снижение напряженности между Баку и Тегераном и противодействие интересам Вашингтона. Он добавил, что у Путина есть большие шансы «свести на нет попытки США закрепиться в этом регионе».