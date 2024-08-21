Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил перед избирателями на митинге в Северной Каролине. Это его первое выступление перед публикой на митинге после покушения в июле. Ради безопасности американский политик оградился от толпы стеклянной пуленепробиваемой стеной.

«На своем первом митинге на открытом воздухе после покушения в прошлом месяце Дональд Трамп появился на сцене в Северной Каролине. Контейнеры для хранения были сложены по периметру, чтобы создать дополнительные стены и заблокировать линии обзора. Снайперы были размещены на крышах на месте проведения», — пишет Associated Press.

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Кадры с выступления разошлись в американской соцсети X.

Трамп 13 июля был ранен в ухо во время выступления в Пенсильвании. Сам политик в результате стрельбы снайпер не пострадал. Погиб один зритель, который своим телом закрыл семью от пули. Двое других получили тяжелые ранения.