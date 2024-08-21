Зеленского раскритиковали за закон о запрете УПЦ

РИА «Новости» сообщает, что пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского за закон о запрете деятельности религиозных организаций, которые связаны с Россией.

Как сообщает источник, такую реакцию вызвали слова Зеленского о том, что он обсудил соответствующую инициативу Верховной рады с Константинопольским патриархом Варфоломеем I. По словам Зеленского, Украина и дальше будет двигаться в сторону «укрепления православия», а также «содействию открытому диалогу» между церквями.

По информации РИА «Новости», некоторые пользователи X посчитали, что «нацисты на Украине проголосовали за ликвидацию Украинской православной церкви (УПЦ)», а самого Зеленского обвинили в том, что тот «продал душу дьяволу».

«Господин Президент, Вы запретили церковь, в которой венчались со своей женой и крестили своих детей. Предадите ли вы Украину с такой же легкостью?», — приводит источник один из разгневанных комментариев.

Напомним, что ранее Верховная Рада Украины приняла закон о запрете деятельности религиозных организаций, которые связаны с Россией. В сети и некоторых СМИ этот закон прозвали «законом о запрете УПЦ», потому что он фактически позволит Киеву запретить работу конфессии.