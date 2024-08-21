В Финляндии планируют отслеживать сотовые телефоны около границы с РФ

Пограничная служба Финляндии будет осуществлять радиотехнический мониторинг на границе с Россией, который позволит отслеживать мобильные телефоны как внутри государства, так и на российской территории. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Yle.

По информации компании, проведение мониторинга будут осуществлять для оценки миграции. Таким образом пограничники смогут отслеживать, в каком месте и сколько людей пытаются пересечь границу. Однако, как утверждает СМИ, сотрудники погранслужбы не смогут перехватывать сообщения или идентифицировать пользователей мобильных телефонов.

Пограничная служба Финляндии начнет подобную работу после получения необходимого оборудования, отмечает компания.

До этого глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что вопрос об открытии КПП на границе Финляндии и России находится в рамках юрисдикции финского министерства внутренних дел. Так он ответил на вопрос о возможном открытии границы с РФ уже осенью.