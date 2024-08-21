В Швейцарии выступили против присоединения к «военному Шенгену»

Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии «Демократический союз центра» выступила против присоединения страны к «военному Шенгену» Евросоюза и обвинила президента государства Виолу Амхерд в подрыве нейтралитета. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее Берн заявил о намерении присоединиться к проекту ЕС «Военная мобильность», который направлен на облегчение передвижения войск и военной техники по европейской территории.

«"Демократический союз центра" решительно выступает против участия Швейцарии в военном пакте ЕС PESCO. Таким образом, Федеральный совет легкомысленно отказывается от нейтралитета и суверенитета нашей страны», — говорится в заявлении партии.

Кроме того там считают, что данное решение «ставит под угрозу безопасность швейцарского населения». В связи с этим в «Демократическом союзе центра» потребовали от Федерального совета «в обязательном порядке представить этот вопрос парламенту».