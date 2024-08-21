В Киеве минобороны отобрало храм УПЦ в пользу раскольников

Как сообщает ресурс Союза православных журналистов (СПЖ), министерство обороны Украины обнаружило во время аудита на территории воинской части в Киеве "незаконно зарегистрированный храм УПЦ".

"Владельцем незаконно зарегистрированного объекта выступила религиозная организация, связанная с православной церковью Московского патриархата. Эти незаконные действия могли привести к утечке информации о перемещении военных подразделений и техники и создавали возможность доступа к территории воинской части посторонних гражданских лиц", - заявили в ведомостве.

В минобороны Украины добавили, что с помощью минюста "устранили нарушения законности" и передали храм Службе военного капелланства ВСУ.

СПЖ напомнил, что согласно законодательству Украины, священнослужителям УПЦ теперь не разрешается быть капелланами в ВСУ.