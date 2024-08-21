Советник Трампа не исключил его звонка Путину по Украине

Старший советник кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Брайан Хьюз не исключил возможность его звонка главе России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

Хьюз отметил, что не отвечает за календарь и звонки Трампа, но знает, что он «уважает процесс и не сделает ничего, чтобы подорвать текущую ситуацию».

«По отношению к каждому мировому лидеру он продемонстрировал способность общаться и сохранять отношения», — добавил он.

Ранее в США заявляли, что Трамп в случае победы на выборах сконцентрируется на прекращении конфликта на Украине.