Названа причина нежелания Шольца покидать пост

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и члены его кабмина не покидают свои посты так как желают обеспечить себе повышенные пенсии. Об этом пишет Bild.

По данным газеты, члены коалиции (СДПГ, «зеленые» и СвДП) с трудом находят общий язык на фоне значительных разногласий, не доверяют друг другу и блокируют законодательные инициативы коллег.

Вместе с тем, министры не спешат покидать свои кабинеты.

Журналисты отметили, что если «Шольц и компания» досидят до конца текущего срока своих полномочий, то есть сентября 2025 года, то ежемесячная пенсия канцлера будет составлять €6,1 тыс., а его министров — около €5 тыс., при том, что средняя зарплата в ФРГ, по данным на апрель 2023 года, составляла €4,3 тыс.