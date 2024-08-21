Cпасатели обнаружили на затонувшей яхте тела Майкла Линча и его дочери

Спасатели обнаружили и опознали тело техномагната Майкла Линча, «британского Билла Гейтса», в одной из кают затонувшей в понедельник яхты Bayesian. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Суперяхта потерпела крушение у берегов Сицилии в понедельник, 19 января. Рыбаки и береговая охрана спасли 15 человек, 7 пропали без вести.

Тело одного из пропавших, судового шеф-повара, было обнаружено через 4 часа после начала поисков.

Спасатели полагали, что остальных не удастся найти, так как волны могли унести тела за десятки километров от места крушения. Вместе с тем, при осмотре яхты водолазы обнаружили в одной из кают тела мужчины и молодой девушки. По их мнению, они принадлежат мультимиллионеру и его дочери Ханне.

Официально смерть Линча и его дочери пока не подтверждена. Тела остальных четырёх пропавших пока не обнаружены.