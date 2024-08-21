Шольц прокомментировал атаку на Курскую область

Украина готовила атаку в Курской области «секретно и без обратной связи». Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

Он отметил, что Берлин внимательно следит за развитием событий.

«Украина очень секретно и без обратной связи готовила свою военную операцию в Курской области», — сказал Шольц на пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе.

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Также он подчеркнул, что ФРГ продолжит поддерживать Украину и останется ее крупнейшим сторонником в Европе.

Напомним, что ВСУ вторглись на территорию Курской области утром 6 августа. На этом фоне в регионе, а также соседних Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.