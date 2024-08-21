Боррель призвал снять ограничения на удары по России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой высказался в поддержку отмены любых ограничений на нанесение ударов по территории России, утверждая, что это якобы ускорит мирные переговоры и защитит Украину.

Боррель выразил поддержку идее снятия ограничений на удары по российской территории. По его мнению, отмена ограничений на использование военных возможностей против российских военных целей позволит спасти жизни и снизить разрушения на Украине и способствовать продвижению мирных усилий, передает ТАСС.

Боррель поддержал нападение ВСУ на Курскую область

Ранее Кулеба выступил с отчетом перед главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем о действиях ВСУ в Курской области.