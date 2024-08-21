Боррель поддержал нападение ВСУ на Курскую область

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой о поддержке вторжения украинских формирований в Курскую область и пригласил его в Брюссель на неформальную встречу глав МИД и министров обороны ЕС. ТАСС

«Снятие ограничений на использование возможностей Украины против российских военных, участвующих в агрессии против нее, в соответствии с международным правом имело бы несколько важных последствий», — утверждает европейский чиновник. RT на русском

Неформальная встреча должна пройти 29-30 августа. Кроме того, Боррель заявил, что атака на Курскую область стала «сильным ударом по пропаганде» России. News.ru