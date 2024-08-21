Экс-депутат Рады Вадим Новинский предположил, что закон о запрете канонической Украинской православной церкви Московского патриархата может рассматриваться Киевом в качестве «карты» в переговорах с Москвой. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Верховная Рада во вторник, 20 августа, приняла законопроект о запрете УПЦ. В соответствии с ним церковным общинам дается девять месяцев на то, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью.

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По данным Новинского, сотрудники СБУ шантажируют арестованных архиереев, оказывают на них давление, в частности, требуют подписать «добровольное согласие» на обмен.

Кроме того, отметил политик, агенты спецслужбы могут сфабриковать в отношении простых священников и мирян уголовные дела и в дальнейшем также использовать их для пополнения «обменного фонда».