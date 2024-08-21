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Генштаб ВС Ирана опроверг сообщения о причинах крушения вертолета Раиси

Информация агентства Fars о причинах крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси является недействительной, заявили в Генштабе ВС страны.

Генштаб ВС Ирана опроверг сообщения о причинах крушения вертолета Раиси
© globallookpress.com

В ведомстве назвали ложью данные о том, что вертолет Раиси не смог набрать высоту и врезался в гору из-за перевеса на борту, передает ТАСС.

Ранее источник в иранских спецслужбах агентству Fars сообщил, что расследование гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета завершено, инцидент признали несчастным случаем.

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