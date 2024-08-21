Эксперты завершили расследование крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным источника, катастрофа произошла в результате несчастного случая.

Напомним, что Раиси погиб 19 мая 2024 года в авиакатастрофе. Лидер республики возвращался домой после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, при крушении воздушного судна погиб глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, а также члены экипажа и сопровождающие лица.

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Кортеж президента состоял из трех вертолетов, два из которых благополучно добрались до места назначения.

Раиси 23 мая был похоронен в мавзолее имама Резы в Мешхеде. Тысячи людей в иранском городе Мешхед пришли проститься с президентом.