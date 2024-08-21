Украинская сторона имела полное право подрыва «Северных потоков». С таким мнением в среду, 21 августа, выступил Президент Чехии Петр Павел.

© Вечерняя Москва

— Когда ведется вооруженный конфликт, он ведется не только по военным целям, но и против объектов стратегического характера. А трубопроводы - это стратегический объект. Если бы атака была направлена ​​на прекращение поставок газа и нефти в Европу и возвращение денег в Россию, то — и я специально говорю «условно» — это была бы законная цель, — сказал чешский глава в интервью изданию Novinky.

При этом, Павел сразу же отметил, что у него нет точной информации о причастности той или иной страны к подрыва газопроводов.

Слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что тем, кто инициировал и поддерживал строительство «Северных потоков», нужно «извиниться и замолчать», ошеломили чиновников в Германии, но они решили его проигнорировать.

Дональд Туск ответил на обвинения ФРГ в адрес Варшавы, касающиеся дела о подрыве «Северных потоков», призывом извиниться и замолчать.

Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда могли договориться о планах по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». С таким заявлением 15 августа выступил бывший руководитель Федеральной разведывательной службы ФРГ Аугуст Ханнинг. Решение о подрыве «Потоков» не могло быть принято единолично, вследствие чего сам подрыв организовали украинцы при поддержке поляков, рассказал бывший глава разведки.