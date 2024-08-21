Венгрия ответила Еврокомиссии о визовых послаблениях для россиян

Министр Венгрии по делам Евросоюза Янош Бока ответил на запрос Еврокомиссии по поводу визовых послаблений для россиян и белорусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Бока в социальных сетях.

По словам Бока, принятые визовые послабления соответствуют правилам Евросоюза. Он также добавил, что все национальные карты будут выдаваться гражданам России и Белоруссии с учетом всех соображений безопасности.

«Национальные карты будут выдаваться в соответствии с действующими правилами ЕС и с учетом возможных рисков для безопасности», — заявил он.

Напомним, что в начале августа Еврокомиссия отправила властям Венгрии письмо с требованием разъяснить решение Будапешта об упрощении выдачи виз для россиян и белорусов. При этом сама Венгрия просрочила ответа на этот запрос.