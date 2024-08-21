Посольство США: Вашингтон не причастен к подготовке атаки ВСУ в Курской области

США не участвовали в подготовке операции ВСУ в Курской области. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на американское посольство в Москве. Газета.Ru

«Соединенные Штаты не участвовали ни в одном аспекте планирования или подготовки этой операции. Соединенные Штаты и НАТО не стремились и не стремятся к военному конфликту с Россией», — утверждают представители США. НАТО является оборонительным альянсом, подчеркнули они. В посольстве также повторили позицию Вашингтона, который возлагает «единоличную ответственность» за конфликт на Россию. News.ru

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вторжение украинских сил на территорию РФ санкционировали западные страны. Российская газета