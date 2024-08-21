Экс-президент республики Сербской подал в суд на Великобританию

Бывший президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Радован Караджич, отбывающий пожизненное заключение в тюрьме у берегов Великобритании, подал в суд иск против британского правительства из-за неудовлетворительных условий содержания. Об этом сообщает Sun.

По данным издания, Караджич предстал перед судом по видеосвязи на прошлой неделе, он подал иск против главы Минюста Великобритании Шабаны Махмуд. Экс-президент заявил, что в тюрьме ему запретили проносить в свою камеру ноутбук, общаться на родном языке, отказывают в свиданиях с семьей и не предоставляют пищу, которая необходима ему для контроля диабета.

Караджич намерен сам представлять свои интересы в суде, однако попросил время, чтобы сформулировать свои исковые претензии и подготовиться к процессу. Судья согласился выделить ему восемь недель на это.

Известно, что Караджич требует от британского правительства 50 тысяч фунтов стерлингов за нарушение своих прав.

Напомним, что в 2016 году Караджича признали виновным по 10 из 11 пунктам обвинения в преступлениях в Боснии и Герцеговине, в том числе этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице. Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге приговорил его к 40 годам тюремного заключения, однако в 2019 году Апелляционная палата изменила срок на пожизненный, а в 2021 году его перевели в тюрьму в Великобритании.