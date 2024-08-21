Пока вы не уснули: вывод ВСУ из-под Курска и масштабный сбой интернет-сервисов в РФ

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Командир «Ахмата» сообщил о выводе части сил ВСУ с Курского направления

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов заявил, что ВСУ выводят часть подразделений с Курского направления. Об этом сообщает РИА Новости.

Алаудинов заявил, что выведенные силы ВСУ планируют перебросить на другие направления. Он подчеркнул, что ВСУ начали перегруппировку и могут попытаться нанести удар на другом участке.

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Роскомнадзор объяснил масштабный сбой интернет-сервисов в РФ

Сбой в работе интернет-сервисов в России возник из-за DDoS-атаки на операторов связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.

Как уточняется, к 15:00 атаку отразили. До этого появилась информация, что Роскомнадзор фиксирует масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. Пользователи сервисов сообщили об отсутствии возможности отправить или получить сообщения, а также зайти в веб-версию сервиса.

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Медведев высказался о переговорах с Украиной после атак ВСУ на Курскую область

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область переговоры стали невозможны до полного разгрома противника. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, в последнее время существовала опасность попасть в «переговорный капкан», а именно — ранние ненужные переговоры о мире, которые могло бы навязать Киеву международное сообщество. У такого развития событий были «неясные перспективы и последствия». Однако после нападения на Курскую область «все встало на свои места».

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В СПЧ предложат не обменивать наемников ВСУ

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ предложит запретить включение иностранных наемников ВСУ в процедуры обмена пленными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу СПЧ Валерия Фадеева.

Ранее в МИД России рассказали о свидетельствах участия частных военных компаний (ЧВК) из США в атаках на Курскую область. В соцсетях появились фото членов одной из американских ЧВК с указанием Курской области в качестве геолокации.

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В ЕС прокомментировали украинский закон о запрете УПЦ

Власти ЕС рассчитывают, что Украина будет соблюдать право граждан на свободу вероисповедания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Евросоюза.

Ранее Верховная рада во втором чтении приняла законопроект, позволяющий запретить деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) в стране. Документ должен вступить в силу через 30 дней со дня его опубликования.

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Названы условия для посещения западными журналистами Курской области

Журналисты из других стран, включая западные, могут посетить Курскую область только в том случае, если получат визу РФ и аккредитацию российского МИД. Об этом на брифинге заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Хотели бы предупредить иностранных журналистов, что посещение России на законных основаниях возможно только при получении соответствующей категории визы, если речь идет о гражданине зарубежной страны, и аккредитации министерства иностранных дел Российской Федерации», - отметила дипломат.

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Володин допустил ужесточение миграционной политики в России

В Госдуме допустили ужесточение миграционной политики. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал, что на рассмотрении находятся около 30 инициатив по данным вопросам.

Володин отметил, что сейчас депутаты работают в округах, а лидеры парламентских фракций участвуют в региональных избирательных кампаниях. По итогам встреч с жителями парламентарии вносят инициативы и предложения, направленные на решение актуальных проблем. Ряд из них касаются миграционной политики.

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Названа возможная причина масштабной атаки дронов на Москву

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ пытались атаковать Москву группой дронов, так как у Киева «не ладятся дела» в Курской области и Донбассе. Об этом эксперт рассказал Telegram-каналу «Абзац».

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в ночь на 21 августа силы ПВО сбили 45 украинских беспилотников. Дроны были уничтожены над Московской, Брянской, Белгородской, Калужской и Курской областями.

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Китай назвал главный источник ядерной угрозы

© Zuma/TACC

Китай считает Соединенные Штаты крупнейшим мировым создателем рисков в сфере ядерной безопасности и обеспокоен нападками на себя со стороны державы. Об этом на брифинге заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

По словам дипломата, в Вашингтоне в последние годы раскручивают тему «китайской ядерной угрозы», но это только предлог «для уклонения от своих собственных обязательств по ядерному разоружению».

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В России заблокировали сайт издания Astra

Роскомнадзор принял решение об ограничении доступа на территории России к сайту издания Astra. Это следует из сообщения универсального сервиса РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети Интернет.

Издание Astra было основано в марте 2022 года. С того момента проект рассказывал о ситуации на территории Украины. В сообщении Роскомнадзора сейчас говорится следующее: «Доступ ограничивается к сайту».

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