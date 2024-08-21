В МИД Белоруссии вызвали представителя Армении из-за инцидента с картошкой

Временного поверенного в делах Армении в Минске Нарека Тиратуряна вызвали в МИД Белоруссии из-за акта вандализма в отношении здания белорусского посольства в Ереване. Газета.Ru

«Армянский дипломат был подробно проинформирован о совершенном группой лиц акте вандализма в отношении здания посольства Беларуси в Ереване, нанесенном белорусской дипмиссии ущербе и явно недостаточных мерах армянских правоохранительных органов по его предотвращению», - отметил представитель внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. ТАСС

Ранее депутат армянской партии «За республику» забросал овощами посольство Белоруссии в Ереване после слов президента Белоруссии Александра Лукашенко об армянах. Ранее он заявил, что Армения никому не нужна на Западе. Лукашенко также призвал власти республики развивать собственные ресурсы и экономику. Lenta.ru