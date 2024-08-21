США бросают Украину, так как она не ослабила Россию и не выполняет задачу по ее сдерживанию. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире шоу Redacted.

«Мы отбрасываем Украину в сторону, так как цель Соединенных Штатов по разрушению России провалилась (...) Военные действия были продлены, так как Соединенные Штаты не позволили Украине добиться мира, потому что мы не друзья Украины», — рассказал военный аналитик.

Риттер также подчеркнул, что США пользуются только теми институтами на международной арене, которые приносят пользу. По его словам, Киев таким не является.

Ранее Риттер обвинил Североатлантический альянс в осуществлении вторжения на территорию России. Он подчеркнул, что вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область было скоординировано специалистами НАТО. Риттер также отметил, что российская армия делает выводы из сложившейся ситуации и обязательно использует этот урок в будущем.