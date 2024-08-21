Bild: Шольц и министры не выходят из правящей коалиции из-за повышенной пенсии

Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и Свободная демократическая партия не выходят из состава правящей коалиции, несмотря на значительные разногласия и невозможность сотрудничества, из-за стремления канцлера Олафа Шольца и кабинета министров обеспечить себе повышенные пенсии. Такое мнение высказывается в материале газеты Bild.

По ее оценкам, коалиционное правительство "находится в полном разладе", его участники не доверяют друг другу и блокируют законодательные инициативы коллег. Тем не менее, никто из партнеров по коалиции пока не хочет выходить из союза, поскольку это лишит их возможности претендовать на повышенную пенсию, которая составляет порядка 28% от текущего оклада. Так, если канцлер и министры досидят в коалицию до конца срока полномочий, который истекает в сентябре 2025 года, то Шольцу будут полагаться ежемесячные пенсионные выплаты в размере €6,1 тыс., а его министрам - почти €5 тыс. По данным Федерального статистического ведомства Германии средняя зарплата в республике в апреле 2023 года составляла €4,3 тыс.

Газета указывает, что члены правительства также смогут сохранить привилегии в случае, если канцлер досрочно уйдет в отставку и Бундестаг (парламент ФРГ) будет распущен, что повлечет за собой досрочные парламентские выборы.

В Германии активно обсуждается возможность проведения досрочных выборов. Об этом заговорили из-за сокрушительного поражения правящей коалиции на выборах в Европарламент. Собранная по итогам парламентских выборов 2021 года из трех партий правящая коалиция "Светофор" оказалась довольно капризной: власти регулярно сталкиваются с трудностями при принятии решений. До этого у власти два срока подряд находились коалиции из двух партий.

Процедура проведения досрочных выборов в Бундестаг прописана в конституции ФРГ и в теории возможна. Канцлер может в любой момент попросить Бундестаг определить, пользуется ли политика кабмина поддержкой большинства депутатов. Если по итогам вотума окажется, что нет, канцлер может попросить президента в трехнедельный срок распустить парламент. В 2005 году такой вопрос поднимал социал-демократ Герхард Шрёдер - тогда Бундестаг вынес его правительству вотум недоверия, досрочные выборы в парламент прошли на год раньше запланированного срока.