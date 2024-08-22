В Совфеде высказались о взятых в плен американских наемниках

Американские наемники после попадания в плен станут хорошим обменным фондом для России. Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации (Совфед) от Донецкой народной республики (ДНР) Александр Волошин в беседе с РИА Новости.

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«Сегодня эти бравые американские парни радостно позируют на фоне военной техники. Но уже завтра они имеют все шансы стать военнопленными, радость их, думаю, поубавится. И, учитывая сложившуюся практику, они станут хорошим "обменным фондом", который наша страна использует при необходимости», — сказал Волошин.

FT: Россия и Украина обсуждают обмен пленными в Курской области

Так сенатор отреагировал на распространившиеся в сети фото американских наемников, которые позируют на фоне бронетехники в Курской области.

Ранее председатель Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил ограничить участие иностранных наемников, которые воевали на стороне Киева, в обменах военнопленными.

По словам Фадеева, СПЧ выступит с инициативой принять соответствующий нормативный акт. Он полагает, что идею поддержат и политики, и граждане России.