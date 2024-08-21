В Латвии заявили о выдворении трех граждан России

Из Латвии выдворили трех граждан России, еще 1,5 тысячи россиян уехали самостоятельно. Об этом заявила глава Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Латвии Майра Розе, передает LSM.

Розе прокомментировала ситуацию после истечения срока постоянных видов на жительство (ВНЖ) граждан России в сентябре 2023 года. По ее информации, 1,5 тысячи человек отказались сдавать экзамен на знание латышского языка и покинули страну самостоятельно.

«Решение о принудительном выдворении было принято в 9 случаях. Три таких выдворения были выполнены», — подчеркнула глава УДГМ.

Также чиновник сообщила, что в настоящий момент на рассмотрении находится 1,5 тысячи заявлений на постоянный или временный ВНЖ.

Ранее стало известно об ужесточении Латвией правил продления ВНЖ для ряда россиян. Гражданам РФ начали приходить анкеты об отношении к специальной военной операции (СВО) и к Крыму.