Кабмин Словакии отверг критику ЕК по поводу состояния правового государства

Правительство Словакии раскритиковало выпушенный в конце июля 2024 года отчет Еврокомиссии (ЕК) о состоянии в республике правого государства. Это следует из документа, распространенного аппаратом кабмина по итогам его заседания.

"Достойно сожаления, что ЕК не реагировала на позитивные изменения [в системе правового государства], реализуемые правительством", - говорится в документе.

Кабмин утверждает, что сведения в отчете ЕК являются необъективными и несправедливыми по отношению к Словакии. Комиссия, как следует из документа, использует двойные стандарты для оценки деятельности государств - членов сообщества.

"Многочисленные оценки в отчете ЕК опираются на материалы, [публиковавшиеся] в трех газетах, которые [настроены] исключительно против правительства. Непроверенная информация не может заменить тщательный анализ [действительного] положения дел", - говорится в документе кабмина.

ЕК в конце июля заявила, что в Словакии и Венгрии существуют значительные проблемы, угрожающие борьбе с коррупцией, свободе слова и гражданскому обществу.