Камала Харрис начала ездить на бронированном автобусе

Кандидат в президенты США Камала Харрис начала использовать бронированный автобус Секретной службы для предвыборных поездок. Об этом сообщает портал The War Zone.

Как отмечает издание, другие кандидаты в президенты США и их напарники, включая бывшего вице-президента Майка Пенса, также использовали автобусы Секретной службы, стилизовав их надписями и цветами своих предвыборных кампаний.

Ключевые особенности автобусов Ground Force One включают толстое бронированное стекло, усиленную главную дверь, антенны спутниковой связи, а также красные и синие полицейские огни спереди и сзади. «Оболочка» досталась этим спецавтобусам от модели X3-45 VIP 3 компании Prevost, канадского филиала шведской Volvo Group. Каждый такой автобус с усиленной защитой стоит около 1,6 миллиона долларов.

Камалу Харрис официально утвердили кандидатом в президенты США

Кандидаты в президенты США используют бронированные автобусы из-за угрозы покушений, отмечает The War Zone. В июле во время предвыборного митинга было совершено покушение на кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Одна из пуль задела его ухо, но серьезно Трамп не пострадал. Другие выстрелы убили участника митинга и серьезно ранили еще одного человека. Стрелявший - 20-летний Томас Мэттью Крукс - был убит сотрудниками спецслужбы. Его мотивы пока неизвестны.

Кроме того, действующие президенты и вице-президенты (как Харрис) должны иметь возможность исполнять свои обязанности даже во время предвыборной кампании. Важно, чтобы у них был доступ к защищенным линиям связи в любое время, в том числе в транспортных средствах.