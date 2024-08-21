Правящая партия в Молдавии выдвинет Санду кандидатом на пост президента

Глава Молдавии Майя Санду в четверг, 22 августа, будет официально выдвинута на пост президента от правящей партии «Действие и солидарность». Об этом информирует пресс-служба политсилы.

В среду, 21 августа, Центральная избирательная комиссия Молдавии начала регистрацию кандидатов в президенты и участников референдума по евроинтеграции. Инициативные группы должны собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей и подать в ЦИК до 20 сентября.

«В четверг состоится заседание по созданию инициативной группы для сбора подписей и выдвижения кандидатуры Майи Санду на президентские выборы», — сказано в сообщении.

Как отмечается, к вечеру среды для регистрации инициативных групп подали заявки семь потенциальных кандидатов. В частности, экс-премьеры Ион Кику и Василий Тарлев, бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-глава МИД Молдавии Тудор Ульяновский.

Накануне Майя Санду призвала граждан участвовать в референдуме по евроинтеграции независимо от их позиции. Об этом она высказалась в обращении к народу. Санду подчеркнула, что референдум «предназначен для всего народа этой страны», от которого 20 октября ожидают мнения по вопросу дальнейшего внешнеполитического курса республики.

Ранее глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что если Молдавия вступит в Европейский союз (ЕС), она потеряет суверенитет и свои ценности.