Президент Киргизии убрался в горах

Президент Киргизии Садыр Жапаров провел уборку на месте отдыха граждан в горах. Об этом глава государства сообщил в своем блоге в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Газета.Ru

«Дорогие соотечественники! Давайте будем чутко относиться к своей природе <...>, будем примером друг для друга», - написал президент, обратив внимание сограждан на то, что в эти же места приедут отдыхать их дети и внуки. ТАСС

Местоположение, где именно происходила уборка, неизвестно. Lenta.ru