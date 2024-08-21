В ЕС прокомментировали украинский закон о запрете УПЦ
Власти ЕС рассчитывают, что Украина будет соблюдать право граждан на свободу вероисповедания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Евросоюза.
Ранее Верховная рада во втором чтении приняла законопроект, позволяющий запретить деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) в стране. Документ должен вступить в силу через 30 дней со дня его опубликования.
До 2019 года УПЦ была единственной легитимной православной церковью Украины. В последние годы власти страны начали обвинять церковь в связях с Россией. В 2023-м монахов УПЦ выселили из Киево-Печерской лавры. Украинские власти требовали от УПЦ либо освободить монастырь, либо войти в состав ПЦУ («Православная церковь Украины», была создана в 2018 году, Константинопольский патриархат предоставил ей автокефалию).
Советник патриарха Кирилла, протоиерей Николай Балашов заявил, что новый украинский закон нарушает международное право в области защиты религиозной свободы. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что уже анализируют текст закона.