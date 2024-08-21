В ЕС прокомментировали украинский закон о запрете УПЦ

Власти ЕС рассчитывают, что Украина будет соблюдать право граждан на свободу вероисповедания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Евросоюза.

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Ранее Верховная рада во втором чтении приняла законопроект, позволяющий запретить деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) в стране. Документ должен вступить в силу через 30 дней со дня его опубликования.

До 2019 года УПЦ была единственной легитимной православной церковью Украины. В последние годы власти страны начали обвинять церковь в связях с Россией. В 2023-м монахов УПЦ выселили из Киево-Печерской лавры. Украинские власти требовали от УПЦ либо освободить монастырь, либо войти в состав ПЦУ («Православная церковь Украины», была создана в 2018 году, Константинопольский патриархат предоставил ей автокефалию).

Советник патриарха Кирилла, протоиерей Николай Балашов заявил, что новый украинский закон нарушает международное право в области защиты религиозной свободы. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что уже анализируют текст закона.